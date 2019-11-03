Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı

41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı

7 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu Tibebu, 2.23.40'lık derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.

41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:49 Kaynak: AA
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