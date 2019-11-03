41. İstanbul Maratonu'nu Kenyalı atlet Daniel Kibet parkur rekoru kırarak kazandı.
7 saat önce
41. İstanbul Maratonu'nu Kenyalı atlet Daniel Kibet parkur rekoru kırarak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
41. İstanbul Maratonu'nu Kenyalı atlet Daniel Kibet parkur rekoru kırarak kazandı. - İSTANBUL
Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü! Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu Enes Ünal attı, Valladolid kazandı!