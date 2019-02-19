41 Kanalda Reklamla İşe Davet

41 kanalda reklamla işe davetSinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'nin yurt dışına açılmış önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Peak Games, dün akşam 41 televizyon kanalında aynı anda yayınladıkları reklam filmi ile çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.

41 kanalda reklamla işe davet



Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'nin yurt dışına açılmış önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Peak Games, dün akşam 41 televizyon kanalında aynı anda yayınladıkları reklam filmi ile çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de" dedi.



Peak Games, 41 televizyon kanalına aynı anda reklam vererek tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Mobil uygulama alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan şirket yayınladığı reklam filmi ile çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.



Türkiye'nin yurt dışına açılmış önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Peak Games çalışmanın duyurusunu dün akşam, 'Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim' mesajını verdiği özel bir tanıtım filmiyle gerçekleştirdi.



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Bizimle aynı hedefe koşacak, gerçek anlamıyla etki yaratacak işler yapmayı önemseyen herkesi arıyoruz. Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de" ifadelerini kullandı.



"Peak olarak bugün herkese bir çağrıda bulunduk. 'Gelin, dünyayı değiştirecek teknolojileri Türkiye'den hep beraber yaratalım. Peak'in hayaline ortak olun' dedik" şeklinde konuşan İnönü, "8 sene önce Sidar Şahin tarafından İstanbul'da kurulduk. Amacımız dünyayı değiştirecek teknolojileri Türkiye'den geliştirmekti. Bu amaç uğruna 8 senede birçok oyun geliştirdik. Geldiğimiz bu nokta itibariyle dünyanın en büyük oyun şirketlerinden, en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biri durumundayız. 193 ülkeden 300 milyondan fazla kullanıcıya ürünlerimizi ulaştırdık. Her gün de milyonlarcası oyunlarımızı oynuyor. Hedefimiz bunu daha da ileriye götürüp, dünyanın en büyük mobil oyun şirketi olmak ve aynı zamanda teknolojinin diğer alanlarında yatırımlarımızı arttırarak dünyanın teknoloji devi haline gelmek. Bu amaç için böyle bir kampanya yapmamız gerekiyordu. Çünkü insanların bize katılıp, bu hayalin bir parçası olup, beraber koşmaya çıkmalarına ihtiyacımız var" dedi.



"ÜNİVERSİTELERLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ"



Üniversitelerle çok yakın çalıştıklarını vurgulayan İnönü şunları söyledi:



"Türkiye'deki eğitim seviyesi çok çok üst düzeyde. Ekibimizin de çoğu Türkiye'de eğitim almış insanlar. Onların daha da ilerlemesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Vermek istediğimiz mesaj aslında şu: Hayalinizi büyük tutun. Dünyanı değiştirecek teknoloji ve gelişim hayalini içinizde bulundurursanız ve bu amaç için çalışmaya devam ederseniz, iyi bir takım olursanız bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Dünyada da böyle olmuş, Türkiye'de de böyle olmaması için hiçbir sebep yok. Peak de bunun canlı bir kanıtı. 8 sene önce kurulmuş bir şirket. Şu anda Türkiye'nin en büyük, en değerli şirketlerinden biri durumunda. Biz bunun daha da ileriye götürülebileceğini, Türkiye'den dünyanın en büyük şirketlerinden birinin çıkartılabileceğine inanıyoruz"



ÜNİVERSİTE ŞARTI YOK



Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu da yaptığı konuşmasında, Bizimle birlikte aynı hedefe koşacak takım arkadaşları bulmak için başlattığımız bir insan kaynakları çalışması bu. Türkiye'de çok az insanın dokunduğu teknolojilere dokunan, bu işleri yapan arkadaşlarımıza da kapımız açık. ya da farklı sektörde aynı işi yapmaya devam edip bize gelen arkadaşlarımız var. Üniversite tercihimiz de yok. Ekibimizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kayseri, Tekirdağ, Kocaeli gibi çok farklı üniversitelerden mezun arkadaşlarımız farklı görevlerde işlerini yapmaya devam ediyor. İnsanların mezun oldukları okulları değil hayallerini ve Peak'in bir parçası olmak istemelerinin çok önemi olduğuna inanıyoruz. Çok sayıda başvuruyu titizlikle değerlendireceğiz. Birebir yaptığımız görüşmelerde bütün arkadaşlarımıza ne iş yaptığımızı, onlardan neler beklediğimizi ve onların neler yapacağını detaylı şekilde anlatıyoruz. Bu insan kaynakları duyurusuyla birlikte bu şekilde olmaya devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.



(Tür: İstanbul)

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