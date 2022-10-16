Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında ilk belirlemelere göre grizu patlaması nedeniyle meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Ocak içerisinde kalan işçilerin tamamının çıkarılması sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Ekipler bir taraftan içeride oluşan göçüklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da biriken gaz ve dumanın tahliyesine devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ 3. sayfa haberi: Maden facianın yaşandığı bölgeden çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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