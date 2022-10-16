41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar

CNN Türk kanalında Bartın'da 41 işçinin öldüğü maden faciasının ardından yapılan yayında stüdyoya kömür yığıldı. Program konuklarından İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu'dan kömür hakkında bilgi vermesi istendi.

"BUYURUN AYAĞA KALKALIM"

Sunucu, Prof. Kuzu'ya "Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?" diye sordu.

"İSTERSENİZ KÜREKLEYEBİLİRİZ"

Kuzu ise kömürleri görünce şunları söyledi; "Bu kömürün… İnternete baktığınızda görürsünüz. Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz. Kalkmamı isterseniz kalkarım ama bu yüksek kalorili bir taş kömürüdür. 5700 kalorinin üzerindedir. Bunun asıl özelliği demir-çelik endüstrisinde kullanılır. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmeyi pek arzulamıyorum. Ne yapabilirim ben bununla yani. Şöyle elimize alabiliriz…"