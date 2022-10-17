Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor

17.10.2022 17:34

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturmada tüm cihazlara el konuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Ekim'de Amasra TTK işletmesinde 41 maden işçisinin şehit düştüğü faciayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İlk önce 3 olan, daha sonra vefat eden işçi sayısının yükselmesi nedeniyle sayısı 6'ya yükseltilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını sürdürüyor. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan uzman ekibin de patlamanın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el koyduğu belirtildi.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor. - BARTIN

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Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor - Son Dakika
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