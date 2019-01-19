41 Numara Ayakkabı Hırsızlıkları Aydınlattı
51 dakika önce
Eskişehir'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Eskişehir
'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı
İlçe ve İl Jandarma
Komutanlığı Suç Araştırma Timi
, bölgedeki hırsızlıkların aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Sakintepe ve Koyunlar mahallelerindeki hırsızlıkların 41 numara ayakkabı giyen şüphelilerce yapıldığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanan jandarma ekipleri, yerlerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi, kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheli şahısların evlerindeki aramada ise, birer tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şahıslar Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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