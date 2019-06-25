Son Dakika Haberleri: 41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası
Son Dakika Güncel Haber

41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası

1 saat önce

Siirt'te 41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası verildi.

41 okula
Siirt'te 41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında temizlik ve hijyen şartlarına uygun Siirt genelinde 41 okula "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikası törenle verildi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, projenin obezite ile mücadele, sağlıklı yaşamı özendirme konulu bir çalışma olduğunu söyledi.

Obezitenin önüne geçmek için bu tür çalışmalar yaptıklarını belirten Ömür, şöyle dedi:

"Obezite demek hastalık demek. obezite demek hipertansiyon demek, diyabet demek ve bunlarında vatandaşların yaşam kalitelerini ciddi anlamda etkilediği bir gerçek. Bu yüzden obezitenin önüne geçmek, sağlıklı yaşama özendirmek için, gençlerimize bu bilgiyi aşılandırmak için bu tür çalışmalar yapılıyor."
Başarılı okul müdürlerine İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve İl Sağlık Müdürü Ömür tarafından verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçim sonrası yayınladığı mesajla eleştirilerin hedefi oldu! Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]