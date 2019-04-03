Son Dakika Haberleri: 41 Paket Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

41 Paket Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da satışa hazır 41 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

41 Paket Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da satışa hazır 41 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.'yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23,19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. ve E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:58 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 41 Paket Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]