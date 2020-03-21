41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi - Son Dakika

41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi

6 saat önce

41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.

41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi, System.String[]

41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde Korona virüsüne karşı tedbirler had safhaya çıkarıldı. Ülke içinde bulunan 41 Ukraynalı, kara ve hava yolculuğu kapalı olduğundan Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limandan gemiyle ülkelerine gönderildi. Gönderilme esnasında güvenlik tedbirlerinin yüksek seviyede olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Karasu, Wuhan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]