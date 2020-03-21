41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi
6 saat önce
41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.
41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde Korona virüsüne karşı tedbirler had safhaya çıkarıldı. Ülke içinde bulunan 41 Ukraynalı, kara ve hava yolculuğu kapalı olduğundan Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limandan gemiyle ülkelerine gönderildi. Gönderilme esnasında güvenlik tedbirlerinin yüksek seviyede olduğu öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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