41 ülkenin öğrencileri çevrimiçi ortamda buluştu - Son Dakika

Maltepe Üniversitesinin 2012-2013 Akademik Yılından beri her yıl düzenlediği Uluslararası Öğrenci Kongreleri (Maltepe University International Student Congresses-MUISC) 41 farklı ülkeden çok sayıda öğrencinin katılımıyla çevrimiçi yapıldı.

Üniversite tarafından kongre ile ilgili yapılan açıklamada, "Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri, öğrencilerin akranlarıyla uluslararası boyutta bilgi bağlamında buluşmalarını amaçlıyor. Konuşmacıların tümüyle öğrencilerden oluştuğu kongrelere önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabiliyor; ana konuşmacıyı ve davetli konuşmacıları da yine öğrenciler belirliyor, kongrenin başkanı da öğrenci oluyor. Ayrıca, sektör deneyimi olanlar ana konuşmacı olarak davet ediliyor ve böylece, öğrencilerin sektörle de buluşması sağlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen ve ilgi odağında küresel salgın dönemi olan kongrelerin ana başlıklarının "Küresel Salgına Uyum ve Yeni Gelecek", "Küresel Salgın Sürecinde Tasarım ve Mühendislik Eğitimi", ""Başka Bir Dünya" Uzak Ufuklar, Yakın Hayaller… ve COVID-19 & Sağlık" olduğu belirtildi.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen tüm oturumlar Maltepe Üniversitesi YouTube kanalından erişime açıldı.