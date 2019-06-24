Son Dakika Haberleri: 41 ülkeye 10.4 milyonluk bal ihracatı
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41 ülkeye 10.4 milyonluk bal ihracatı

13 dakika önce

Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı.

41 ülkeye 10.4 milyonluk bal ihracatı , System.String[]
Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:38 
Türkiye, Ekonomi
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