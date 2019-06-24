41 ülkeye 10.4 milyonluk bal ihracatı
13 dakika önce
Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:38
'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı.
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