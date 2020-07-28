41. Üsküp Yaz Festivali'nde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi - Son Dakika

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 41. Üsküp Yaz Festivali kapsamında 30 yıldır düzenlenen "Sinema Akşamları"nda (Kafe Kino) "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi.

Başkent Üsküp'teki Sulu Han'da açık havada gerçekleştirilen gösterime, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Nikola Gligorov ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra sinemaseverler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Kula, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, film gösterimini Üsküp'ün çok kıymetli mimari eserlerinden, Osmanlı yadigarı Sulu Han'da yaptıklarını söyledi.

Kula, salgın süreci sonrası sanatseverlerin fiziksel olarak ilk kez buluştuğunu belirterek YEE olarak, 30 yıldır devam eden Üsküp Yaz Festivali'ndeki sinema akşamları programında bir film gösterimiyle kapanışı yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türk sinema kültürünün en önemli filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ı Kuzey Makedonya'daki sinemaseverlerle buluşturduklarını belirten Kula, "Makedonca altyazıyla film seyredilecek. Ben bu anlamda tabii filmin Türkiye tarihi açısından öneminin, buradaki sinemaseverler için önemli bir yankı oluşturacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Gligorov da bu akşam Üsküp Yaz Festivali kapsamında sırasıyla 30 yıl düzenlenen "Sinema Akşamları"nın (Kafe Kino) kapanış programını düzenlemenin memnuniyeti içinde olduklarını belirtti.

Geçen 30 yılda Sinema Akşamları'nda yüzlerce film gösterdiklerini ifade eden Gligorov, "Bu fırsattan yararlanarak bu anlamda uzun yıllardır "Kafe Kino"ya filmler sağlayan Türk kültür merkezi Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün getirilerinin özellikle anlamlı olduğunu söylemeliyim. (Üsküp Yunus Emre Enstitüsü) Aynı zamanda etkinliğin seviyesini yükselten yazarlar, yönetmenler, aktörler getirdi." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerçekleştirilen etkinliğin 30. yılının kapanışını Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile yapıldığını söyleyen Gligorov, "Türk Kültür Merkezi'ne sadece söz konusu filmi sağladığı için değil aynı zamanda Üsküp Yaz Festivali ve Kültür ve Sanat Müdürlüğüne verdikleri genel desteklerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

41. Üsküp Yaz Festivali, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Belediyesi destekleriyle Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenleniyor.

Festival, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya hükümeti tarafından halka açık etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin protokole uygun yapılıyor.