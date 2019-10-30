- 41. Vodafone İstanbul Maratonu hem çocuklar hem de çevre için koşulacak

İSTANBUL - Bu yıl 41. kez düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda birçok farkındalık projelerine imza atılacak. 'Çocuklar için koş' sloganı ile Vodafone takımı, hem maratona katılanların çocuklarına kodlama eğitimi verecek hem de bin gönüllü ile koşuda çöp toplayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul ve Vodafone Türkiye organizasyonuyla 3 Kasım'da düzenlenecek olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nunda, çocuklar için koşacak olan Vodafone Takımı basınla buluştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in ev sahipliğinde, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Neslihan Demir ve Kerem Gönlüm'ün katıldığı basın toplantısında bu seneki koşunun farkındalık projeleri aktarıldı.

8. kez İstanbul Maratonu'na sponsor olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Sadece sağlıklı olmak için değil bir arada olmak için koşuyoruz. Bir anlam için koşmanın gün geçtikçe daha çok arttığı, sivil toplum kuruluşlarının ve bağış miktarlarının giderek arttığını görmek büyük gurur. İstanbul medeniyetlerin buluştuğu yer. İki kıtada koşmak büyük bir ayrıcalık. Yurt dışından da bu maraton büyük ilgi çekiyor. Gerek halk gerekse çipli koşulara katılım artarak devam ediyor. 106 ülkeden 37 bin sporcu 3 Kasım'da İstanbul'da koşacak. Amacımız bu ilgiyi daha da arttırmak. İstanbul Maratonu Altın kategorisindeki bir maraton. Gönlümüz ve heyecanımız, İstanbul Maratonu'nun gelecekte ana maratonlardan biri olması. Bu sene de bir tema belirledik. Bu sene 'çocuklar için koş' diyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sporu aşılamak, birlikteliği aşılamak istiyoruz. 7-14 yaşları arasındaki çocuklara kodlama eğitimi vererek geleceğe hazırlıyoruz. Tüketen değil üreten bir gençlik istiyoruz. Maratonda Vodafone Park'ın önüne koyacağımız bir adımsayar ile oradan geçen ve bize ulaşan katılımcıların, bizlere başvurmaları halinde çocuklarına kodlama eğitimi vermek istiyoruz. Bunun dışında bir de çevre temamız var. Gezegenimize karşı bir sorumluluk bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu maratonda kapsamında 'Çöp Madam' faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bir yandan koşarken, bir yandan da çöpleri toplayacağız. 100 kişilik gönüllülerimiz koşucuların arkasından gelerek hem koşacak hem de çevre temizliği yapacak. 'Çöp madam' projesiyle bir ilke imza atacağız" dedi.

Onur: "37 bin sporcuyla harika bir yarışa imza atacağız"

37 bin sporcunun katılımıyla İstanbul'da harika bir yarışa imza atacaklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "13 yıldır İstanbul Maratonu'nda koşan birisi olarak burada bulunmak çok güzel. Bütün ekibimiz çok heyecanlı. 'İstanbul senin, durma koş 'sloganıyla 37 bin sporcuyla harika bir yarış düzenliyoruz. Çocuklara kodlama projesi bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sene 37 bin kişi katılıyor. 4 bini maraton 33 bini 15 km koşacak. Türkiye'de ilk defa 37 bin kişi start alacak. Maratonda 10 bin kişi çalışacak. Bin tanesi gönüllülerimiz olacak. İstanbul Maratonu 40'ı aşkın sivil toplum kuruluna destek veriyor. 7 milyon TL bağış toplandı. Yarış sonunda sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bilgiye göre bu rakamın, 15-16 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. İstanbul halkını pazar günü koşumuza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Demir: "Hem koşacağız hem de çevreye değer vereceğiz"

Maratonda çocuklar için koşacak olan Vodafone Takımı'ndan Neslihan Demir, "Geçen sene voleybolu bıraktım ama spor bir kere kanınıza girdiği zaman kopamıyorsunuz. Şu an boks yapıyorum ve maratonda da Vodafone takımındayım. Sporun insana önemli değerler kattığına inanıyorum. Bütün ailelerden çocuklarını takım sporu yapmaya teşvik etmesini istiyorum. Çocukların takım sporları ile uğraşmaları, hem karakterlerine hem de fiziklerine olumlu katkılar yapacaktır. Çevre konusunda da önemli bir proje yapıyor. Maratonda hem koşup hem de çevreye değer vermek güzel olacak" dedi.

2 çocuğu ile pazar günü halk koşusunda yer alacağını belirten Kerem Gönlüm ise şunları söyledi:

"Güzel bir amaç için buradayız. Geçen sene de bu ailedeydim. İstanbul Maratonu sadece bir spor etkinliği değil birçok şey için farkındalık projelerine imza atan bir etkinlik. 2 erkek çocuk babası olarak çocuklar için koşmak çok güzel. Bir baba olarak da bu farkındalık için teşekkür ediyorum. Çevre konusuna değineceğiz. Hem spor yapıp hem de parkurda çöpleri toplayacağız. Bu da katılımcılar için büyük deneyim olacak. Geleceğin vazgeçilmez alanlarından biri oldu kodlama. Çocuklara kodlama eğitimi inanılmaz önemli. Tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."