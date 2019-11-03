41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebu birinciliği elde etti.
7 saat önce
41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebu birinciliği elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebu birinciliği elde etti. - İSTANBUL
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