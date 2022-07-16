41 yaşındaki esnafın öldürülmesi olayı ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı kavga sonrasında yakalanan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça şehir merkezinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Okur ve Geremeli'yi bıçakla yaraladı. Gelen sesler üzerine kavganın yaşandığı dükkana gelen çevre sakinleri iki kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Okur'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Geremeli ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Marmaris adliyesine götürüldüler

Polis tarafından yakalanan olayın şüphelileri H.T., S.A. ve T.H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildi. Öldürülen esnafın yakınları ve toplanan kalabalık sonrası üç şüpheli güvenlik gerekçesi ile Marmaris Adliyesi'ne götürülerek mahkemeye çıkarıldı. Olaya karışan üç şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA