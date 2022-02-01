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41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

01.02.2022 17:12

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

ISPARTA - Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Çakmalı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokak'ta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Yeliz Çakmaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 41 yaşındaki Yeliz Çakmalı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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