41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane pilotlarından Valentino Rossi, gelecek sezon Petronas Yamaha için mücadele edecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane pilotlarından Valentino Rossi, gelecek sezon Petronas Yamaha için mücadele edecek.
Petronas Yamaha'dan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İtalyan sürücü ile 2021 sezonu için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
7'si MotoGP'de olmak üzere 9 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon Monster Energy Yamaha için yarışan Rossi, motosiklet yarışlarının en başarılı isimleri arasında yer alıyor.
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