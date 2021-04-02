41 yıl görev yaptığı cezaevini kütüphane olarak görünce mutluluk yaşadı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 61 yıl faaliyet gösteren cezaevi, geçen yıl restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. 41 yıl infaz koruma memuru olarak görev yaptığı kütüphaneye dönüştürülen cezaevine gelen İbrahim Kara (72) duygu dolu anlar yaşadı.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında yaptırılan cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla 2 yıl önce kapatıldı. 61 yıl faaliyette kalan cezaevinin bir koğuş, hücre ve meydanı eski hali korunarak yapılan restorasyonla kütüphaneye dönüştürüldü.

Kitap severlerin ilgi gösterdiği kütüphaneye bugün cezaevi olduğu dönemde 41 yıl başgardiyan ve müdür vekili olarak görev yapan İbrahim Kara da geldi. Cezaevinin kütüphaneye dönüştüğünü görünce mutlu olan İbrahim Kara'nın, eski hali korunan koğuş, meydan ve hücreyi görünce anıları tazelendi. Kitapları görünce mutlu olduğunu belirten Kara, "1973 yılında buraya atandım ve 41 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında emekli oldum. 7 yıl sonra geldiğimde buranın kütüphaneye çevrildiğini görünce çok sevindim" dedi.

İslahiye'de yaşayan ve daha önce kütüphaneye dönüştürülen cezaevinde 16 ay tutuklu kalan Ömer Durukan da cezaevinin yeni halinin kendisini sevindirdiğini ifade etti. Eski günlerini hatırladığını anlatan Durukan, "Cezaevinde kaldığımız sırada bizler de kitap okuyorduk. O dönemlerde bize babalık yapan başgardiyan İbrahim Kara ile karşılaşınca da sevindim, birlikte eski anılarımızı konuştuk. Penceresinde dışarıya bakmaya çalıştığımız cezaevinin bu hale dönmesi çok sevindirici. Allah hiç kimseyi düşürmesin ve tüm cezaevleri kütüphaneye dönüşsün" diye konuştu.

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