41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika
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41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

13.10.2022 17:29

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Nitelikli yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve toplamda 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Y.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 17 gözaltı Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 17 gözaltı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika
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