Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Nitelikli yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve toplamda 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika

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