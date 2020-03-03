41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında... - Son Dakika

41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında...

6 saat önce

KONYA'da iki farklı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde, iki uçunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı.

41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında..., System.String[]

KONYA'da iki farklı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde,  iki uçunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2002 ve 2019 yıllarında  çobanları silahla yaralayarak hayvanları gas ettiği iddiasıyla  'silahlı yağma'  suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş'u yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Okuş'un  kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığını tespit etti. Gece saatlerinde adrese giden polis, şüphelinin kaçma ihtimaline karşın evin etrafını çevirdi. Eve giren polis,  Okuş'u,  iki ucunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı.   Okuş'un polis baskınına karşı ise evin duvarında bir delik açtığı da belirlendi. Gözaltına alınan Seyit Okuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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