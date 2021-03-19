41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı - Son Dakika

41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

19.03.2021 10:47
41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı, System.String[]

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılından bu yana silahla yağma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezasıyla aranan Cemile A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kentte ikamet etmediği belirlenen Cemile A.'nın, geçen hafta otomobille Adana'ya geldiğini tespit etti. Cemile A.'nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, içeride arama yaptı. Cemile A., elbise dolabında saklanırken bulundu.Gözaltına alınan Cemile A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.


41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı
41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı
41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 10:55:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei