41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edilen göçmen, hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti
1 saat önce
Henüz 6 aylıkken ABD'ye yasal yollardan göç eden Iraklı Keldani Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Jimmy el Davud, 41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edildikten sonra hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti
Adı Jimmy el Davud, 41 yaşındaydı. Bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon ve şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. Yunanistan
'da dünyaya gelen, henüz 6 aylıkken ABD'ye yasal yollardan göç eden Iraklı Keldani Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Jimmy, o tarihten itibaren Michigan
eyaletinin Detroit
kentinde yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
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