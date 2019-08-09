Son Dakika Haberleri: 41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edilen göçmen, hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti
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41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edilen göçmen, hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti

1 saat önce

Henüz 6 aylıkken ABD'ye yasal yollardan göç eden Iraklı Keldani Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Jimmy el Davud, 41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edildikten sonra hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti

41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edilen göçmen, hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti, System.String[]
Adı Jimmy el Davud, 41 yaşındaydı. Bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon ve şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.

Yunanistan'da dünyaya gelen, henüz 6 aylıkken ABD'ye yasal yollardan göç eden Iraklı Keldani Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Jimmy, o tarihten itibaren Michigan eyaletinin Detroit kentinde yaşadı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
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