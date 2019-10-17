41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak

ERZURUM'da, 1978'de yaptırılan ve seneler içinde atıl kalan Şayak Fabrikası, ahır ya da soğuk hava deposuna dönüştürülecek. Tortum Belediyesi'nin talebi üzerine fabrikada incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, 41 yıllık bina ile ilgili uzman ekibin incelemesi sonrası karar vereceklerini söyledi.

Tortum'da deri işlemeciliği amacıyla 1978 yılında inşa edilen Şayak Fabrikası, faaliyete geçmeden halıcılık atölyesine dönüştürüldü. İstenilen verimin alınamadığı fabrika, 1986'da özelleştirildi. Fabrikayı alan grup, halı ipliği üretimi için proje hazırladı. 300 işçinin çalıştırılması planlanan fabrikada 1988'de üretime başlandı ancak kısa süre sonra sermaye yetersizliği nedeniyle kapandı. O dönem faaliyette olan Sümer Holding'e devredilen fabrika, 2004 yılında yeniden özelleştirilmek amacıyla ihaleye çıkarıldı. 70 milyon lira değer biçilen fabrika, talipli çıkmayınca kaderine terk edildi. Yaklaşık 41 yıldır atıl duran binanın kullanılmasıyla ilgili Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in başlattığı çalışma üzerine Vali Okay Memiş, incelemelerde bulundu. Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Yılmaz Yılmaz Aktaş ile birlikte fabrikayı gezen Vali Memiş, binanın ahır olabileceğini belirtti. Başkan Taşçı'dan fabrikanın geçmişiyle ilgili bilgi alan Memiş, YİKOB Müdürü Aktaş'a binanın uzmanlar tarafından incelenmesi talimatını verdi. Fabrikanın ahır ya da soğuk hava deposu olarak kullanılabileceğini belirten Vali Memiş, inceleme sonrası bu konuda karar verileceğini kaydetti.