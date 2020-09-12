41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden sara hastası Kazım Şimşek, 41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden sara hastası Kazım Şimşek, 41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor.

54 yaşındaki Şimşek, her sabah Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'na gelerek kaldırımda boyacı sandığını yere koyup rızkını aramaya başlıyor.

Çocuk yaşlarda başladığı bu işi sürdüren Şimşek, her gün aynı noktada ayakkabı parlatıyor.

Şimşek, AA muhabirine, sara hastalığına ilkokul yıllarında yakalandığını, eğitimine devam edemediğini ve evlenemediğini belirterek, annesiyle birlikte yaşadığını söyledi.

Hareketli bir yapısı olduğu için boş durmadığını ve küçük yaştan itibaren simit satıp ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını anlatan Şimşek, rahatsızlığı nedeniyle düzenli bir iş de bulamadığını aktardı.

"Ekmeğimi kazanıyorum çok şükür"

Her gün erkenden kalkarak çarşı merkezindeki yerine malzemelerini koyduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Sabah ezanı okunduğunda kalkar, boya sandığı ile malzemelerimi motosiklete yükler çarşı merkezindeki yerime getirip bırakırım. Geri eve döner saat 9.00'da boya sandığımın başına gelirim. Bunu yerimi başkası işgal etmesin diye yapıyorum. 41 yıldır aynı yerdeyim. Ekmeğimi kazanıyorum çok şükür. Hastalığım nedeniyle çok uğraştım ama başka işe almadılar. Boyacılığı sevdiğim için bu işte çok çalıştım. Sağlığım elverene kadar ve gücüm yettiği yere kadar çalışacağım."

Şimşek, eski yıllarda daha çok ayakkabı boyadığını ve daha çok para kazandığını, şimdi ise hazır boyaların çıkmasıyla işlerinin iyice düştüğünü söyledi.

"Yağmur, kar yağdığı zaman boyacılık yapamıyorum"

Haftada, 100-150 lira kazandığını belirten Şimşek, "Eskiden haftada 200-300 lira alıyordum. Şimdi alamıyorum. Bu hazır boya çıkınca bizim işler bitti. Boyacılık işi öldü. Yağmur kar yağdığı zaman boyacılık yapamıyorum. Mesleğimiz zor ama işimizi seve seve yapıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, son yıllarda hastalığıyla ilgili şikayetlerinin azaldığını da sözlerine ekledi.

Müşterilerden Vedat Güdek ise Kazım Şimşek'i çocukluğundan beri tanıdığını ve Şimşek'in işini çok iyi yaptığını vurgulayarak, "Ayakkabı boyacılığını severek yapıyor. Onu, zaten ayakkabı boyattığın zaman hissediyorsun. Onun sevgiyle nasıl ayakkabı boyadığını anlıyorsun." ifadesini kullandı.

41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor

Atatürk Bulvarı, Suluova, Amasya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 41 yıldır aynı yerde ayakkabı parlatarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

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