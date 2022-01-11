41 yıldır her gün 12 kilometre yürüyerek kitap dağıtıyor - Son Dakika

Kütüphanenin genel görüntüsü
P. Sukumaran'ın kütüphaneyi açması
P. Sukumaran'ın kütüphanedeki kitapları bir süre incelemesi
P. Sukumaran'ın dağıtacağı kitapların isimlerini listeye yazması
Röportaj
Kitapları yanına alan P. Sukumaran'ın kütüphaneden ayrılması
Tespit edilen adreslere kitapların dağıtılması
Röportaj
Detaylar Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Alappuzha kentindeki Karuvatta kasabasında 1950 yılında kurulan Kumarapuram Halk Kütüphanesi kitapseverlere hizmet vermeyi sürdürüyor. 41 yıldır bu kütüphanede sorumlu olarak çalışan ve günde 12 kilometre yürüyen P. Sukumaran, bölgede yaşayanlara farklı kitap türleri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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