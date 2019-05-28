Son Dakika Haberleri: 41 yıldır Türkiye'yi dolaşan seyyar bıçak ustası
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41 yıldır Türkiye'yi dolaşan seyyar bıçak ustası

2 saat önce

Bıçak ustası Hayri Budak aracının içine kurduğu düzenekle Türkiye'yi dolaşıp, bıçak bileyerek geçimini sağlıyor.

41 yıldır Türkiye'yi dolaşan seyyar bıçak ustası, System.String[]
Bıçak ustası Hayri Budak aracının içine kurduğu düzenekle Türkiye'yi dolaşıp, bıçak bileyerek geçimini sağlıyor.
Memleketi Kayseri'de Ermeni ustasından bıçakçılık mesleği öğrenen Hayri Budak, o günden beri hem bıçak imalatı yapıyor hem de aracının içindeki atölyesi ile Türkiye'yi dolaşarak kasapların bıçaklarını bileyleyip geçimini sağlıyor.

Türkiye'nin büyük bir kısmını aracı ile tek başına gezen Hayri Budak ortalama ayda bir kere şehirlere gelerek kasapların kapısının önünde aracının içinde kurduğu sistemle bıçakları bileyliyor sonrasında o şehirden ayrılıp başka bir şehre doğru yol alıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesine kasaplar için gelen Hayri Budak burada AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bıçaklarım paslanmaz çubuk çelikten, kendi imalatım. Bıçaklarımı kendi iş yerimde kendi markamla üretiyorum. Ürettiğim bıçaklar çubuk çelikten dövme olarak imal ediyoruz. Bıçaklarınızı makine ve silah sanayi, gıda endüstrisi, çatal-bıçak-kaşık üretiminde, çelik içeren tıbbi cihazlarda kullanılan çubuk çelikten üretiriz.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde imalat ve satış yaptığım kendime ait iş yerim var. Belirli dönemler imal ettiğim bıçakları hem iş yerimde satarım hem bıçaklarımı tanıyan müşterilerimin siparişlerine göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderirim.
İş yerimde yalnız çalışırım. 1997 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyorum. Ekmek parası için sanat için çalışıyorum . Bizim gibi sanatkarların sayısı her geçen gün azalıyor. Yaptığım işi severek yapıyorum işimi seviyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:12 Kaynak: AA
Kayseri, Türkiye, Güncel
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