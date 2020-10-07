41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı - Son Dakika

41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı

Yurt dışında 41 yıllık birikimiyle memleketi Sakarya'da ev yaptıran ve tamamlanması için, tapuyu oğluna teslim eden baba, oğlu tarafından yaklaşık olarak 3 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı, System.String[]

Yurt dışında 41 yıllık birikimiyle memleketi Sakarya'da ev yaptıran ve tamamlanması için, tapuyu oğluna teslim eden baba, oğlu tarafından yaklaşık olarak 3 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Oğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden baba Osman Çetin, "Avusturya'da 41 yıl çalışmış olduğum ve daha sonrasında almış olduğum arazi üzerine yapılan bir bina vardı, bu binanın yapımını tamamlaması için, tapuyu çocuğuma verdim. Sonunda beni dolandırdı ve mülkiyetimden beni atmak istedi" dedi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ikamet eden 67 yaşındaki Osman Çetin, çalışmak için Avusturya'ya gitti. Burada çalıştığı ve 41 yılda biriktirdiği para ile memleketi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir arazi satın alarak bina yaptırmak istedi. Binanın bitimine az bir zaman kala tekrardan Avusturya'ya gitmesi gereken Çetin tamamlanması ve tamamlandıktan sonra kardeşleri arasında pay edilmesi için arazinin tapusunu oğlu H.Ç.'ye verdiğini iddia etti. Yurt dışından dönen baba Çetin karşılaştığı durum karşısında şoke oldu. Baba Çetin'in iddiasına göre, yurt dışından geldikten sonra 41 yıllık birikiminin oğlu tarafından oğlunun bacanağı olan S.K.'ya devir edildiğini belirtti. Yaklaşık 3 milyon liralık değeri olan binanın tapusu oğlunun bacanağında olduğunu iddia eden baba Çetin, oğlu tarafından dolandırıldığını ve bu durumdan mağdur olduğunu belirtti. Oğlunun bacanağı olan S.K.'ın, tebligat göndererek evden çıkartmaya zorladığını dile getiren baba Çetin, gönderdiği tebligat sonucunda evi boşaltması gerektiğini ve gidecek yeri olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan baba ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Oğlum beni dolandırdı, mülkiyetimden atmak istedi

Oğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden baba Osman Çetin, "Avusturya'da 41 yıl çalışmış olduğum ve daha sonrasında almış olduğum arazi üzerine yapılan bir bina vardı, bu binanın yapımını tamamlayamadan, tapuyu tamamlaması için çocuğuma verdim . Sonunda beni dolandırdı ve mülkiyetimden beni atmak istedi. Malı kaçırmak için bacanağına tapuyu devrettiğinden dolayı ben mağdur duruma düştüm. Tapuyu alan bacanak, tebliğ göndererek evi boşaltmamı istedi. Benim ne yapmam lazım, sokakta mı kalmam lazım? Bütün dünya duysun; baba oğluna mal vermiş, bağ bağışlamış ama oğul bir salkım üzüm bağışlamıyor. Kanun bu mudur, adalet bu mudur? Bütün yetkili makamlardan yardım istiyorum" dedi.

Millet kola içti ben ise su içtim paramı biriktirip bu mülkiyeti aldım

Yaklaşık 3 milyon liralık mülkiyete sahip olan ve yurt dışından bin bir zorluklarla bu birikimi yaptığını dile getiren baba Çetin, "Ben aynı zamanda dava açtım, şu anda mahkemeliğiz. Ne yazık ki bacanağı tarafından, bana oturduğum evimi boşaltma emri geldi şimdiyse ben evi boşaltmak mecburiyetinde kaldım. Avusturya'ya mı döneceğim, burada mı kalacağım ne yapacağımı bilemiyor, çaresizim yani. 350-400 bin Euro üzerinde olan bir mülkiyet bu. 6 daire, 10 dönüm ve 500 metrekare üzerine olan bir alan, Gölkent'in ortasında olan bir yer. Böyle bir mülkü alabilmek için 350-400 bin Euro paran olacak ki alasın. Ben bunu sene 1988'de aldım, o zamanlar işler iyiydi ve aylığım güzeldi. Paramı biriktirdim, fındık ekmek yedim para kazandım, millet kola içti, ben ise su içtim paramı biriktirip bu mülkiyeti aldım. Bu mülkiyeti alırken çocuklarımı düşünerek altı dükkan, üzerini ise ev olarak başlattım ve durumlarım müsait olmadığı için çocuğuma güvendim ve kardeşlerine de birer daire verirsin diyerek izah ederek verdim. Çocuğumun yapmış olduğu haksızlık, benden mal kaçırdığının nedenini bilemiyorum. Adalet, insanlık arıyorum. Katil mi olayım, kendimi idam mı edeyim?"

Oğlum bana, bacanağım yesin, başkası yesin ben sana mal vermiyorum dedi

Oturduğu evden tebligat gönderilerek çıkmaya zorlandığını dile getiren baba Osman Çetin, "Çocuğum bana mal vermiyorum dedi. Bacanağım yesin, başkası yesin ben sana mal vermiyorum dedi. Bunları yazılı olarak ta kendi aramızda pay ettim. Pay ettiğim halde malı bacanağına devretti. Bu yaştan sonra, 67 yaşından sonra beni işe kim alacak, ben parayı nerede kazanacağım, şu anda mağdur durumdayım. 2 buçuk, 3 milyonluk ev ve tuttu hepsini bacanağına devretti. Şu anda benim evden çıkmam için, yakın zamanda evi boşaltmam için tebliğ gönderdi. 41 yıldır Avusturya'da biriktirmiş olduğum para ile almış olduğum toprağı, araziyi ve evi çocuğuma verdim. Çocuğum beni dolandırmak için malı kaçırarak bacanağına devretti. Şu anda bacanağı bana evi boşalt diyerek tebliğ gönderdi" - SAKARYA

41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı
41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı
41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı
41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı
41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı
41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı

Osman Çetin, Avusturya, Sakarya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı - Son Dakika

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