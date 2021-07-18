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41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü - Son Dakika

41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü

18.07.2021 21:18
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü, System.String[]

KONYA'da 28 kişinin taraf olduğu 41 yıllık miras uyuşmazlığı, arabulucunun 1,5 ay süren ve 28 kişi ile yaptığı görüşme sonucunda çözüme kavuştu.

KONYA'da 28 kişinin taraf olduğu 41 yıllık miras uyuşmazlığı, arabulucunun 1,5 ay süren ve 28 kişi ile yaptığı görüşme sonucunda çözüme kavuştu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1980 yılında vefat eden Emine Yıldız'ın 6 çocuğundan olan torunları ve torunlarının çocukları, değeri yaklaşık 750 bin lira olan 14 taşınmazın paylaştırılması için arabulucu öncülüğünde bir araya geldi. Arabulucu, 41 yıldır süren miras uyuşmazlığının ardından düzenlenen müzakereler ile 28 kişi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 ay süren malların tespiti, varislerin bilgilendirilmesi süreci sonrası, arabuluculuk uygulaması sayesinde bir araya gelen 28 hak sahibi anlaşarak el sıkıştı.

'VATANDAŞIN HAKKINA ULAŞMASINI SAĞLAYAN BİR SÜREÇ'Arabulucu avukat Şafak Kabak, davadaki mağduriyetlerinin giderilmesi için konuyu arabuluculuk uygulaması ile çözdüklerini ifade etti. Konunun mahkemeye gitmeden çözülmesinin hem zaman hem maddi tasarruf sağladığını belirten Kabak, "Emine Yıldız'ın 6 çocuğunun da vefat etmesiyle torunları, hatta torunlarının çocuklarının varis olmasıyla 28 taraf bir araya geldi. Bu konu mahkemeye gitseydi, öncelikle verasetin çözülmesi sorunu olacaktı. İkinci aşamada 'izale-i şuyu' dediğimiz ortaklığın giderilmesi davası sürecekti. Taşınmazların çokluğu dikkate alındığı zaman en az 1,5 - 2 yıl, akabinde ihale süreci de 1,5 - 2 yıl sürecekti. Ortalama 4 ya da 4,5 yıllık bir süreç alabilecek bir konuyu 1,5 ayda sonlandırmış olduk. Her şeyden önce vatandaşın hakkına ve adalete bir an evvel ulaşmasını sağlayan bir süreç oldu" dedi.'HERKESIN RIZASI OLDU'Yıldız'ın torunu olan 57 yaşındaki Yahya Pehlivan, anneannesinin 1980'de vefatından sonra çocuklarının mal paylaşımı yapamadığını, 41 yıldır meselenin çözülemediğini belirterek, "Sorunu kendi aramızda çözmek istedik. Arabuluculuk sayesinde hepimiz el sıkıştık, helalleştik. Bu yasayı çıkaranlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Torunlardan Hüseyin Başal, anneannesinin vefatından sonra 6 kardeşin de mirası paylaşmaması nedeniyle konunun bugüne kadar geldiğini vurgulayarak, "Arabulucu vasıtasıyla 41 yıllık anlaşmazlık çözüme kavuştu. Herkesin rızası soruldu. Çok da güzel oldu" açıklamasında bulundu.'YILLARDIR GÖRMEDİĞİMİZ AKRABALARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK'Halise Pehlivan da babaannesinden kalan miras için varislerle bir araya geldiklerini dile getirerek, "Arabuluculuk olmasaydı bölüşemezdik. Sağ olsunlar, teşekkür ederim, arabuluculukla anlaştık. 28 varisiz, yıllar sonra kuzenlerimizle, onların çocuklarıyla bir araya geldik, çok güzel oldu. Uzakta olanlar vardı, yıllardır görmediklerimiz vardı. Mahkemeye gitmeden çok şükür çözüldü, mahkemelerde yıllarca da sürebilirdi" ifadelerini kullandı.1 MİLYON 433 BİN DOSYA ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLDÜ

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada 1 milyon 433 bin dosyanın arabulucukla mahkemeye gitmeden sonuçlandığı bilgisine yer verildi. Sitede yer alan bilgide "Daha ekonomik ve dostane bir yöntem olan arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den bu yana uygulanıyor. Alternatif uyuşmazlık yöntemi olarak toplumsal uzlaşıya katkı sağlayan arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Böylece mahkemelerin iş yükü de büyük oranda azalıyor. Adalet Bakanlığınca alternatif çözüm yollarından biri olarak hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde bugüne kadar 1 milyon 433 bin 259 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı" ifadeleri yer aldı.


41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü

Emine Yıldız, Seydişehir, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 41 yıllık miras anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü - Son Dakika


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