41 Yıllık Muhtar 9'uncu Kez Seçildi
1 saat önce
Bayburt merkez Veli Şaban Mahallesi muhtarlığını 41 yıldır yapan Ayhan Antika (77), 9'uncu defa bu göreve seçildi.
Bayburt
merkez Veli Şaban Mahallesi muhtarlığını 41 yıldır yapan Ayhan Antika (77), 9'uncu defa bu göreve seçildi.
Veli Şaban Mahallesi Muhtarı Ayhan Antika, Pazar günü yapılan seçimlerde 9'uncu kez muhtar seçildi. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşadığı Veli Şaban Mahallesi'nde 1978 yılından beri muhtarlık yapan Antika, 41 yıldır görevini sürdürüyor.
1978'de baş azayken mevcut muhtarın istifa ettiğini ve onun yerine muhtar olduğunu dile getiren Antika, o günden beri mahallenin muhtarlığını yapıyor.
Vatandaşların kendisine teveccühünün olduğunu dile getiren Antika, "Dürüst davranıyoruz. Vatandaş arasında ayrım yapmıyoruz. Onlarda bizi tercih ediyorlar. Komşularımızın hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var. Bu göreve geldiğim ilk gün nasıldıysa bu günde aynı şekilde davranışlarımız değişmemiştir. Elimizden geldiği kadar komşularımızın ihtiyaçlarını görüyoruz. Düğün olsun, cenaze olsun her şeyde birlikteyiz." diye konuştu.
Babası da muhtardı
Babasının da aynı mahalle de muhtarlık yaptığını ve onun mührünü taşıdığını anlatan Antika, "Babam 1950-58 yılları arasında bu mahallenin muhtarıydı. O zamanlar seçim vardı ama mevcut muhtar kendinden sonra kimi gösterirse o yapardı bu işi" dedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:07 Kaynak: İHA
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