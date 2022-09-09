410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı

09.09.2022 15:33
410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, telefonla N.Ü.'yü 410 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan 5 şüpheli, İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, telefonla N.Ü.'yü 410 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan 5 şüpheli, İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.

Babaeski'de yaşayan N.Ü., mayıs ayında telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler tarafından 410 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan N.Ü., polise giderek şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık şüphelilerinin H.A., Ş.Y.E., D.A., S.M.K. ve L.A. olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli, Babaeski'ye getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Babaeski, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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