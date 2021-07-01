Diyarbakır'da 410 Yıllık Kestane Ağacı Tescillendi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 410 yıllık kestane ağacı, "Anıt Ağaç" olarak tescillendi.

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca İlçeye bağlı İslamköy mahallesinde bulunan 410 yıllık Anadolu Kestanesi (Castanea Sativa), 02. 06. 2021/356 kararla anıt ağaç olarak tescillendi.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kulp İslamköy mahallemizde bulunan 410 yaşında ve yaptığımız aşılarla binlerce yeni kestane ağacına ana olacak Anadolu Kestane Ağacımız Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca; Anıt Ağaç olarak tescillendi. " İfadelerini kullandı.