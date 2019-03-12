412 Bin Euro Ceza Kesilebilir

AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen'in seçim kampanyası döneminde şirketlerden 10 bin Euro'dan fazla bağış topladığı belirlendi. Basında yer alan haberlere göre, 2016'da Baden Württemberg
Eyalet Meclisi seçimlerinde İsviçre
'de yerleşik bir reklam şirketinden 89 bin 800 Euro bağış aldı. Bu parayla da pankartlar ve afişler hazırlayıp seçim kampanyası yürüttü. Federal Meclis yönetimi, yapılan bağışın yasa dışı olduğundan hareket ediyor. İsviçre'de yerleşik şirket aynı şekilde AfD Yönetim Kurulu Üyesi Guido Reil'a da Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) seçimleri öncesi 44 bin 500 Euro bağış yaptı. Meclis, bu bağışı da yasa dışı oyarak değerlendiriyor.
AP İÇİN LİSTE BAŞI ADAYI
Konuyla ilgili açıklama yapan Meuthen ise şunları söyledi: "Federal Meclis 412 bin Euro ceza kesmek istiyor. Meclis yönetiminin kararı netleştikten sonra hemen mahkeme nezdinde itirazımızı yapacağız. Alınan bağış kişisel kararım değil. Seçim öncesi 27 bin Euro reklamlar, 17 bin Euro bildiriler, 41 bin Euro afişler ve 5 bin Euro da grafikler için harcandı. Ne adı geçen Goal AG şirketinden ne de şirketin yöneticisinden para almadım. Bu yönde bir anlaşma da imzaladım."
Adı yasa dışı bağış olayına karışan Meuthen, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde AfD'nin liste başı adayı, Guido Reil ise listede ikinci sırada yer alıyor.
YASALAR İZİN VERMİYOR
AfD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'in de İsviçreli bir iş insanından 132 bin Euro bağış aldığı, seçimler yapıldıktan aylar sonra alınan paranın iade edildiği belirlenmişti. Almanya
'daki yasalara göre partiler AB
üyesi olmayan ülkelerin şirket patronlarından ve vatandaşlarından bağış alamıyor. Ayrıca partilere bir kişinin 10 bin Euro'dan fazla bağış yapması durumunda parti yönetimi bunu Federal Meclis yönetimine bildirmek zorunda.