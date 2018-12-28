413 ilaç geri ödeme listesine alındı
32 dakika önce
Başta kanser olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL ve hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılan 413 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.
Başta kanser olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA
, NHL ve hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılan 413 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:20
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