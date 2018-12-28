413 ilaç geri ödeme listesine alındı

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı