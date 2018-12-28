Son Dakika Haberleri: 413 ilaç geri ödeme listesine alındı

413 ilaç geri ödeme listesine alındı

32 dakika önce

Başta kanser olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL ve hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılan 413 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

413 ilaç geri ödeme listesine alındı, System.String[]
Başta kanser olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL ve hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılan 413 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:20 

DHA, Ekonomi
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