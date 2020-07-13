415 kilometre pedal çevirip, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret edecekler
ÇANKIRI'da 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 7 kişi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için bisikletleri ile yola çıktı.
ÇANKIRI'da 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 7 kişi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için bisikletleri ile yola çıktı.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmeye karar verdi. Çankırı Valiliği ile diğer kurumlarında destek verdiği etkinlik için 5'i erkek 2'si kadın 7 kişi bisikletleri ile Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan kulüp başkanı Engin Çimen, düzenleyecekleri etkinlik için mutlu olduklarını söyledi. Çimen, "Çankırı nüfusuna kayıtlı 9, 15 Temmuz şehidimiz var. 7 şehidimizin kabirleri Çankırı'da bulunuyor. 7 şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Toplamda 415 kilometre yol katedeceğiz. İnşallah layıkıyla bu görevi yerine getiririz" dedi. Daha sonra yola çıkan 7 sporcu; Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir üzerinden 15 Temmuz sabahı Niğde'ye ulaşmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:47 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 415 kilometre pedal çevirip, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret edecekler - Son Dakika
Son Dakika 18:37 Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada