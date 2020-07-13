415 kilometre pedal çevirip, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret edecekler - Son Dakika

ÇANKIRI'da 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 7 kişi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için bisikletleri ile yola çıktı.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmeye karar verdi. Çankırı Valiliği ile diğer kurumlarında destek verdiği etkinlik için 5'i erkek 2'si kadın 7 kişi bisikletleri ile Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan kulüp başkanı Engin Çimen, düzenleyecekleri etkinlik için mutlu olduklarını söyledi. Çimen, "Çankırı nüfusuna kayıtlı 9, 15 Temmuz şehidimiz var. 7 şehidimizin kabirleri Çankırı'da bulunuyor. 7 şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Toplamda 415 kilometre yol katedeceğiz. İnşallah layıkıyla bu görevi yerine getiririz" dedi. Daha sonra yola çıkan 7 sporcu; Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir üzerinden 15 Temmuz sabahı Niğde'ye ulaşmayı hedefliyor.