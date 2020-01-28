416 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 416 sikke ele geçirildi - Son Dakika

416 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ev ve iş yerinde 416 sikke ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ev ve iş yerinde 416 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında H.İ.Y'nin evi ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada iki dedektör, iki metal arama çubuğu, tarihi eser niteliğindeki 416 sikke ve 5 bronz yüzük bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli H.İ.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

416 sikke ele geçirildi

Tekirdağ, Jandarma, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:15 Kaynak: AA
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