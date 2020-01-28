416 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ev ve iş yerinde 416 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında H.İ.Y'nin evi ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada iki dedektör, iki metal arama çubuğu, tarihi eser niteliğindeki 416 sikke ve 5 bronz yüzük bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli H.İ.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.