418 Gram Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y.'yi 147 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 418,27 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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