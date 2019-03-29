418 Gram Bonzai ile Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y.'yi 147 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 418,27 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne
sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:40 Kaynak: İHA
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler