418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü - Son Dakika

418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü

03.04.2021 11:53
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü, System.String[]

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, Osmanlı Padişahı 3'üncü Mehmet'in sütannesi Halime Hatun adına yaptırdığı 418 yıllık külliyedeki imarethane, han ve çeşme bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, Osmanlı Padişahı 3'üncü Mehmet'in sütannesi Halime Hatun adına yaptırdığı 418 yıllık külliyedeki imarethane, han ve çeşme bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Vatandaşlar, Osmanlı mirası yapının restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyor.

Osmanlı döneminde şehzade olarak Manisa'da yetiştikten sonra tahta çıkan Sultan 3'üncü Mehmet tarafından sütannesi Halime Hatun için 16'ncı yüzyılın sonlarında yaptırılan Halime Hatun Külliyesi'nde bulunan imarethane, han ve çeşme kaderine terk edildi. Külliyenin cami ve medrese kısmı korunurken, 418 yıllık imarethane, çeşme ve hanın bulunduğu kısım zaman içinde tahrip edilerek, çeşitli amaçlarla kullanıldı. Duvarlarına yazı yazılan ve içine çöp atılan imarethane evsizlerin mekanı haline gelirken, görenlerin de tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, Osmanlı mirasının korunarak, restore edilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyor.

1948 yıllarında tarihi yapının içerisinde belediyeye ait elektrik jeneratörlerinin depolandığını dile getiren Mehmet Yıldırım (81), "İmarethane geçmişte güzeldi. Şu an içinde girip oturulacak ya da bakılacak yer yok. Duvarlar yıkılmış, avlu pislik içinde. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün burayı  eski haline getirmesini istiyoruz. Burası tarihi bir yer. Böyle yerler, Türkiye'de çok az görülür. Neredeyse kaybolmak üzere bu tarihi mekanın yeniden restore edilerek, gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLUYOR'

Yapının son durumunu görünce üzüldüğünü belirten Mustafa Ali Kaya (84), "Külliyenin imarethane, han ve çeşmesi bakımsızlıktan dökülmüş ve yıkılmış. Kapısı ve penceresi kalmamış, bina üstleri toprak dolmuş. Burası restore edilirse güzel olur, ziyaretçiler de gelir. Görünce üzülüyorum. Gözlerim doluyor" dedi.

'TARİHİ MİRAS GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR'

Tarihi yapının bir an önce restore edilmesini isteyen Ali Tezer (64) ise, "Burası Gölmarmara'nın en eski tarihi yerlerinden biri. Ama ne yazık ki bakımı yok, kötü durumda. Burada zaman zaman kötü niyetli insanlar kalıyor. Bizler temizlenip, restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu durumundan biz de rahatsızız. Burası için birçok müracaatımız oldu. Ama bir sonuç alınamadı. Bir Gölmarmaralı olarak tarihi yapının bu durumda olmasından üzüntü duyuyorum. Tarihi miras göz göre göre yok oluyor. Restore edilse dışarıdan gelenler burayı ziyaret eder" diye konuştu.

418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü

Halime Hatun, Gölmarmara, Osmanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü - Son Dakika


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