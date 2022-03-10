Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
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Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

10.03.2022 16:33

Son dakika haberlerine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle kamuda istihdam edilecek 419 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle kamuda istihdam edilecek 419 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen atama törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, milletin tarih boyunca şehit ve gazi yakınlarına sahip çıktığını belirterek, "Devletimiz de bu hususta çeşitli imkanlar sağlamıştır. Ancak hükümete geldiğimiz günden beri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını korumak, onlara daha iyi imkanlar sunmak için ayrı bir azimle çalıştık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımıza da istihdam hakkından yararlanma imkanı sağladık. 2002 yılına kadar yalnızca 6 bin vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Bizim hükümetlerimiz döneminde sağlanan yeni haklarla sayıyı katbekat arttı. Bugüne kadar 46 bin 644 şehit yakını, gazi, gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşlerimizle beraber istihdam toplamımız 47 bin 63'ü bulacak" dedi.

'ŞEHİTLİK DE GAZİLİK DE NASİP İŞİDİR'

Yanık, atamaları gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının görevlerini herkesten daha iyi ve herkese örnek olacak şekilde yerine getireceklerini ifade ederek, "Şehitlik de gazilik de nasip işidir, herkese nasip olmaz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatani görevlerini ifa ederken o makamlara eriştiler. Onlar görevlerini yerine getirdiler ve bayrağı bir anlamda bize teslim ettiler. Bize bu vatanda huzurla yaşamaya ve ülkemize katkı sağlamaya imkan verenler şehit ve gazilerimizdir. Bugün aramızdan atanacak her bir kardeşimin de bu görevi bir vatan görevi bilerek çalışacağını düşünüyorum. İşini yaparken bu bilinçle ve güçle çalışacak. Ne derece kutsal bir emanetle çalışma hayatına başladığınızın eminim farkındasınızdır. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden de hiç şüphem yok" diye konuştu.

Bakan Yanık'ın konuşmasının ardından kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında; avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapıldı.

Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

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Bakan Yanık: 'Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak' Bakan Yanık: 'Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak' Son dakika haberi: Aydemir: 'Cumhurbaşkanımızın ufkunda sabitkademiz' Son dakika haberi: Aydemir: 'Cumhurbaşkanımızın ufkunda sabitkademiz'

İstihdam, Şehit, Kamu, Gazi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
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