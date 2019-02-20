Son Dakika Haberleri: 419 Yıllık Anıt Çınar Ağacı, Develi'nin Sembolü Oldu

419 Yıllık Anıt Çınar Ağacı, Develi'nin Sembolü Oldu

1 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Elbiz Parkı içinde bulunan 1,69 metre gövde çapı, 5,20 metre gövde çevresi ile dikkat çeken 419 yıllık çınar ağacı, ilçenin sembolleri arasında yer aldı.

419 Yıllık Anıt Çınar Ağacı, Develi'nin Sembolü Oldu, System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Elbiz Parkı içinde bulunan 1,69 metre gövde çapı, 5,20 metre gövde çevresi ile dikkat çeken 419 yıllık çınar ağacı, ilçenin sembolleri arasında yer aldı.

Develi'nin simgelerinden biri olan ve bu yıl 419 yaşına giren 'Doğu Çınarı',  Kayseri'de dikilmiş en eski çınarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Anıt ağaç, gövde çapı 1,69 metre, gövde çevresi ise 5,20 metre genişliğe sahip. İlçe sakinleri, Elbiz Parkı içindeki ağacın altında oturup çaylarını içerek vakit geiriyor. İlçeyi ziyaret eden turistler de çınar ağacının altında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İlçe sakinlerinden Hakan Bayraktar, park içinde kaynak suyun yanında bulunan çınar ağacının ilçenin sembollerinden olduğunu söleyerek, şöyle konuştu:

"Çınar ağacı, Develi'nin ve Kayseri'nin eski çınar ağacıdır. Yaz ayında bu çınar ağacının altında oturmak büyük keyif. Böylesi tarihi bir ağaca ev sahipliği yapmasından dolayı Develi halkı olarak çok mutluyuz. Özellikle yaz aylarında yeşillenince ağaç, onun serinliği ve görüntüsü hakikaten buraya gelenlere çok ciddi bir keyif veriyor" dedi.

Bayraktar, Develi Belediyesi teşvikiyle Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca anıt ağaç olarak kabul edilen 18 metre boyundaki ağaca özellikle turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

- Develikayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Kayseri, Develi, Çınar, Güncel
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