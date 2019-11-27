42. Dönem Taksim toplantılarının 179. oturumuna Kuşadası Belediyesi ev sahipliği yaptı

Taksim Toplantıları'nın 42. Dönem'dek ikinci toplantısı İstanbul'da Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliği paylaşımı ile gerçekleştirildi. 179. Taksim Toplantıları'nın Onur Konuşmacısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ oldu.



25 Kasım tarihinde Point Barbaros Hotel gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını "Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman" yaptı. Av. Ataman, "Taksim Toplantıları, Türkiye'nin her kentinden, meslek ve sivil toplum örgütlerinde öncü kimlik olan kişiler ve kurumlara da açılmakta, çok güçlü şekilde ihtiyacı duyulan demokrasi atmosferi özelliğini pekiştirme ve güçlendirme amacı taşımaktadır.



Bugünkü toplantımızın Ev Sahipliği Paylaşıcısı ülkemizin öncü turizm merkezi Kuşadası Belediyesi'dir. Dinamik ve vizyoner Başkan aynı zamanda Taksim Toplantıları üyesi de olan meslektaşım avukat Ömer Günel'dir. Bugünkü konumuz ile Kuşadası'nın dahi bir bağı var esasında.Genel güvenlik algısı soruna dönüşünce Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası'nda büyük kapasite düşüşü oldu. Başkan'ın bu olumsuz durumu aktif iletişim ile yeniden yükseliş yönüne çevirmek için çabalarını biliyorum. Zaten toplantımıza da ayağının tozuyla Polonya Varşova'daki Turizm Fuarı'ndan geldi.Doktora derecesinde hukukçu kimliği nedeniyle hukuka saygılı yüksek hizmet geliştirme anlayışında örnek bir kimlik olmasını diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



179. Taksim Toplantıları'nın Ev Sahipliği Paylaşıcısı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, davetlilere bir sunum yaptı ve belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları ve yapmayı planladıkları hizmetleri anlattı.



Belediyeyi 320 milyon TL borçla devraldıklarını ve aldıkları tedbirlerle 6 milyon liralık tasarruf ettiklerini belirten Başkan Günel, sorun ve önerilerini aktarmak amacıyla görüşme talep eden vatandaşlarla bire bir görüşülmeye başlandığını ve bu sayede vatandaşların artık sorunlarının çözümü için muhatap aramak zorunda kalmadığını söyledi.



Başkan Günel,"1977 yılından itibaren gerçekleşmekte olan ve bugüne kadar Türk ve yabancı 5 Cumhurbaşkanı, 8 Meclis Başkanı, 9 Başbakan, 14 Genel Başkan, 96 Bakan, 9 Büyükelçi ve 65 uzman kişilik onur konuşmacısının katkı sunduğu Türkiye'nin en eski düşünce kuruluşuna katkı sunabilmenin gururu içindeyim.



Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre Türkiye'deki 872 ilçe içerisinde 17. sırada, Aydın ili ilçeleri içerisinde ise 1. sırada yer alan Kuşadası İlçesi'ne ilişkin sosyo-ekonomik göstergeleri incelendiğinde, ilçede tarım sektöründe çalışanların oranının %27, sanayi sektöründe çalışanların oranının %6 hizmetler sektöründe çalışanların oranının %67 olduğu görülmektedir. Her ne kadar Kuşadası'nda turizm 1950'li yıllarda başladığı bilinse de, Aydın İl Yıllığına göre 1896 yılında 3 otel, 7 han, 19 meyhane, 4 gazino, 4 lokanta işletmesi ile günümüzden tam 123 yıl önce Kuşadası'na mal almaya gelen tüccarların yanısıra, özellikle yaz aylarında havasından ve şifalı sulardan istifade etmek için çevre il ve ilçelerinden gelenleri ağırlayan bir turizm yada o dönemin ifadesi ile mesire merkeziydi. 2019 yılında ve sonrasında da Kuşadası ülkemizin en önemli turizm merkezidir. Bu bilinç içinde Kuşadası'nı gelecek için hazırlamak için tüm enerjimiz ile çalışıyoruz. Kuşadası'nı yeniden yapılandıracak projelere imza atacağız. İlçemizdeki değişimi adım adım göreceksiniz. Kuşadası Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden biridir. Bu marka değerini korumak ve yükseltmek için el birliği ile çalışacağız" dedi.



Başkan Günel'in sunumunun ardından 179. Taksim Toplantıları'nın Onur Konuşmacısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ söz aldı. 'Türkiye'nin Güvenlik Sorunları ve Dış Siyaset Vizyonu' konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Özdağ, soru-cevap bölümünde ise davetlilerin yönelttiği iç ve dış siyasetle ilgili soruları yanıtladı.



Konuşmaların ardından 179. Taksim Toplantıları'nın Ev Sahibi Paylaşıcısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Onur Konuşmacısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a teşekkür plaketleri takdim edildi.



1977 yılından itibaren gerçekleşmekte olan Taksim Toplantıları Türkiye'nin en eski düşünce kuruluşudur ve bugüne kadar Türk ve yabancı 5 Cumhurbaşkanı, 8 Meclis Başkanı, 9 Başbakan, 14 Genel Başkan, 96 Bakan, 9 Büyükelçi ve 65 uzman kişilik Onur Konuşmacısı olarak katılmışlardır.



Taksim Toplantıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefe ve ilkeleri ile uyumlu, kuruculara sevgi ve saygısı tartışmasız, kendi alanlarında uzman, bağımsız düşünme niteliklerine sahip, örgütlü toplum inancının taraftarı, önerilerek seçilen 'demokrat' kişilerden oluşan bir 'düşünce atmosferidir'. - AYDIN