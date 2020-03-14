42 engellinin yüzü güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 42 engellinin yüzü güldü - Son Dakika

42 engellinin yüzü güldü

22 dakika önce

Araban ilçesinde, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engellinin yüzü, kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyle güldü.

42 engellinin yüzü güldü, System.String[]

Araban ilçesinde, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engellinin yüzü, kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyle güldü.


Gaziantep'in Araban ilçesinde, Araban ve Yavuzeli ilçelerine hizmet veren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesiyle Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi. Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeyi Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu verdi.


Araban SHM Müdürü Murat Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araban ve Yavuzeli ilçelerinde faaliyet gösteren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi, Yeşeren Umutlarla Aydınlık Geleceğe sloganıyla yürüttüğümüz projenin amacı; Toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan; demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam kurallarına ulaşmak için hizmete gereksinim duyan sosyal gruplara gerekli sosyal yardımı sağlamaktır. Bu projenin kapsamı; Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Bölgesi olan Araban ve Yavuzeli İlçelerinde yaşayan Dezavantajlı aileleri kapsamaktadır. Bu proje 3 programlı bir plan çerçevesinde yürütülecektir. Projenin ilk ayağı bugün dağıtımını yaptığımız 4'ü çocuk 38 yetişkin vatandaşımız olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğinin katkılarıyla 42 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye edildi" dedi.


Tekerlekli sandalyeleri alan 42 engelli, Kaymakam Abdulhamit Mutlu, SHM Müdürü Murat Tilki ve SYDV Müdürü Orhan Behcet'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:32 Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı
18:32 SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
18:32 Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor
18:30 Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu
18:29 Marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedarik etmede sıkıntılar başladı (2)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 42 engellinin yüzü güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]