42 gün sonra sokağa çıkan 15-20 yaş grubu İstiklal'de yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün 15-20 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 42 gün sonra sokağa çıkan bu yaş grubundakiler İstiklal Caddesi 'nde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Nisan'da açıklanmış ve 4 Nisan itibariyle uygulanmaya başlamıştı. Çarşamba günü 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15- 20 yaş grubuna geldi. Gençler, saat 11.00 ve 15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takmak şartıyla sokaklara ve caddelere çıktı. İzinin ardından gençler soluğu İstanbul'un en hareketli caddelerinden olan İstiklal Caddesi'nde aldı. Kimi gençler caddede yürüyüş yaparken kimisi ise müzik dinlemeyi tercih etti. Caddeye gelen gençlerin çoğunun maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

EN ÇOKTA SOKAKLARI ÖZLEMİŞİZ

Sokakları özlediğini belirten bir genç, "Özlemiştik birbirimizi. Hemen hemen 2 aydır evdeyiz, görüşemiyorduk, hazır 4 saatimiz varken attık kendimizi dışarı, buluştuk. En çokta sokakları özlemişiz" dedi.

- İstanbul