42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti - Son Dakika

42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti

ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti, System.String[]

ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.


Koronavirüs, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti - Son Dakika

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