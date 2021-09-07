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42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika

42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2)

07.09.2021 08:55
42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2), System.String[]

'ZAYIF NOT ALMASINA RAĞMEN GEÇİYORDU'İzmir merkezli 42 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı oparasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin hakkında bir itirafçının...

'ZAYIF NOT ALMASINA RAĞMEN GEÇİYORDU'

İzmir merkezli 42 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı oparasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi.

'OKUL İDARESİ TARAFINDAN KORUNUYORDU'Öte yandan, ismi öğrenilemeyen itirafçının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu."137 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 42 ilde 214 şaphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyona kapsamında, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadale ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin firari olduğu ve yurt dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR,


42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2)
42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2)
42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2)

Fetullahçı Terör Örgütü, Semih Terzi, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika


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