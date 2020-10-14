42. İstanbul Maratonu'nda kıtalararası koşmak için son 2 gün!

Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan 42. İstanbul Maratonu'nda 8 Kasım Pazar günü yarışacak 4.000 kişi arasında yer almak isteyen sporcular için kayıtlar 16 Ekim Cuma günü sona eriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğu ile düzenlenen, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu, 42. kez Asya ile Avrupa'yı birleştirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen ve dünyanın sayılı maratonlarından biri olan 42. İstanbul Maratonu'nda, pandemi nedeniyle kontenjan sınırı bulunuyor. 8 Kasım Pazar günü, 4.000 kişinin yarışacağı maratonda yerini almak isteyen sporcuların 16 Ekim Cuma günü 23.59'a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU'NDA BİR İLK

İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir heyecana daha sahne olacak. Pandemi önlemleri kapsamında 8 Kasım Pazar sabahı start alacak koşuda sadece 4.000 maraton koşucusu koşabilecek. Koşu heyecanını Türkiye'nin dört bir yanına yayabilmek için 5 km, 10 km ve 15 km seçenekleri ile İstanbul Maratonu Sanal Koşu etkinliği kayda açıldı. Koşucular, 7-8 Kasım tarihleri arasında istedikleri zaman diliminde, istedikleri parkurda koşularına start vererek, hedeflerini tamamlayacaklar. İstanbul Maratonu Sanal Koşularına şimdiden 4.000'e yakın koşucu kayıt oldu. Hedef ise 10.000. Türkiye'nin en kapsamlı sanal koşusuna katılmak isteyen sporcular için son kayıt tarihi de 28 Ekim Çarşamba.

(İHA)