42 kibritten küre yaptı ve...

ABD'de Ben Ahles adında genç, bir gün kibritlerle oynarken aklına bir fikir geldi. Onlardan küre yaptığını hayal etti ve bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Proje için 140 kibrit kutusu aldı. Her kutunun içinde 300 adet kibrit olmak üzere yani toplam 42 bin kibrit harcadı. Bu proje ona 500 dolara mal oldu. 42 bin kibriti başı aynı yöne bakacak şekilde tek tek yapıştırmaya başladı.

Ahles'ın bu projesi hayli zaman aldı. Geceleri işten geldiğinde ve hafta sonu bu proje üzerinde çalıştı. Tam 10 ay boyunca devam eden projesinin her anını kayıt altına aldı. BenAhles'in beklediği gün geldiğinde 42 bin kibritten devasa bir küre ortaya çıktı.

10 ay boyunca uğraştığı küreyi ateşe verdi. Kibrit kürenin yanması ise 10 dakika bile sürmedi. Bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımla projesini tüm dünya'ya duyurdu. Bu sıradışı deney böylelikle son buldu.