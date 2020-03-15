42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor - Son Dakika

42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor

6 saat önce

42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar yığınları altında kalan iş makineleri çıkarılmaya başlandı.

42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor

VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar yığınları altında kalan iş makineleri çıkarılmaya başlandı.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede ara verilen arama çalışmaları, üç günden bu yana yeniden başlatılmıştı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'e ulaşmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Cesedine ulaşılan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Mehmetcan Daşdemir'in naaşı defnedilirken, kar yığınları altında kalan tonlarca ağırlığındaki iş makinelerinin çıkarılması için de çalışma başlatıldı. Yüksekliği 5 metreyi geçen iş makinelerinin adeta gömüldüğü bölgede iş makineleri yardımıyla titizlikle çalışmalar yürütülüyor.

42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor

Bahçesaray, Çarşamba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
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