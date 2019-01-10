42 Maslak Yeni Yılı Coşkuyla Karşılıyor!

Yeni umutlar ve güzel dileklerle yepyeni bir yıla girerken hem küçüklere hem de büyüklere hitap eden keyifli etkinlikleri ile misafirlerini ağırlayan 42 Maslak Shopping Mall, 2019'u heyecanla karşılıyor.

MODÜL İSTANBUL YILBAŞI ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ - "CHRİSTMAS POP-UP EVENT"

Modül İstanbul, 22-30 Aralık tarihleri arasında Türk Lezzet Müzesi katında yer alacak özel stantları ile yeni yılda sevdikleri için en özel hediyeyi seçmek isteyenleri bekliyor. Modül İstanbul'da ev tekstili, dekorasyon, giyim, çanta, aksesuarlar, özgün takılar, çocuk oyuncakları, ayakkabı gibi çok sayıda farklı markalar ve ürünler yer alıyor.

SİHİRBAZ OKULU ÇOCUK ETKİNLİĞİ

Etkinlik dünyasına yepyeni bir akım getiren çocukların eğitici ve eğlenceli dünyası IMAGINEER KIDS Sihirbaz Okulu, hem aktiviteleri hem de tiyatroyu bir araya getiren konsepti ile 22 – 30 Aralık tarihleri arasında, çocuklara sihirli bir dünya sunuyor. Hayallerindeki sihir dünyasına kitaplar ve filmler aracılığıyla ulaşan çocuklar, şimdi o dünyaya adım atacak ve birer sihirbaz olacaklar. Bir seansı 60 dakika süren ve 42 Shopping Mall'un beşinci katında gerçekleştirilecek etkinliğin sonunda çocuklar, Sihirbaz Okulu'nda çektirdikleri fotoğrafları ve kendilerinin tasarlayacağı sihirbaz asalarını alabilecekler.

"HAPPY ME" İLE YENİ YIL KAPI SÜSÜ ATÖLYESİ

Hazırladığı kişiye özel tasarımların yanı sıra özel günlerde çiçekler ve mumlarla mekan süslemeleri yapan "Happy Me" markasının sahibi Zeynep Özçoban, 22 Aralık'ta üç seans olarak yetişkinlere yönelik, ücretsiz kapı süsü yapımı etkinliği gerçekleştirecek. Siz de yeni yılı ışıl ışıl süsler ve güzel dileklerle karşılamak isterseniz rezervasyon için 42 MASLAK Instagram hesabından DM ile veya 42 Shopping Mall danışma noktasından başvuru yapabilirsiniz.

MASTERPİECE İLE RESİM VE HEYKEL ATÖLYESİ

İçinizdeki sanatçıyı ortaya çıkararak, yaratıcılığınızı resimde ya da heykelde gösterebileceğiniz bir etkinliğe ne dersiniz? 42 Shopping Mall'un beşinci katında yer alan Art! SPACE'de, 20 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe rezervasyon yaptırmak için 42 Shopping Mall danışma noktasından ya da 42 MASLAK Instagram hesabından DM atarak başvuru yapabilirsiniz. Ünlü sanatçıların başyapıtlarının katılımcılar tarafından yorumlanacağı, yetişkinlere yönelik atölyeler, hafta içi iki seans, cumartesi günleri de iki seans olmak üzere düzenlenecektir.